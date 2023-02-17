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В стране и мире

Российский школьник нашел психотропы в аптечке времен СССР и отравился

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Ученик российской гимназии отравился психотропным препаратом, найденным в аптечке времен СССР. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, девятиклассник из Калининграда вместе с друзьями залез на территорию бывшего Балтийского комбината в городе Светлый. На заброшенном складе школьники обнаружили ящики со старыми военными аптечками, в которых лежали капсулы с веществом, вызывающим галлюцинации.

Подростки приняли препарат, но позже решили вызвать рвотный рефлекс. Девятикласснику это не помогло — друзья мальчика позвонили его отцу, который обнаружил сына лежащим на скамейке неподалеку от дома в неадекватном состоянии. Мужчина вызвал скорую помощь, подростка положили в реанимацию с отравлением.

Произошедшим заинтересовались сотрудники правоохранительных органов — дома у школьника нашли 31 капсулу с психотропным веществом. По факту случившегося проводится проверка.

Это пятый случай отравления подростков в Калининграде за неделю. 14 февраля сообщалось, что местная семиклассница покурила вейп, отравилась и впала в кому. 8 февраля стало известно, что в реанимацию попали два подростка — согласно предварительной информации, незадолго до потери сознания они покурили вейп в школе. 6 февраля в детскую областную больницу поступила калининградская первокурсница с измененным состоянием сознания, у которой также диагностировали отравление неизвестным веществом.

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Источник — lenta.ru
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