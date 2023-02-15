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В стране и мире

В России оценили идею внедрения накопительных счетов для детей

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В России действует система материнского капитала, которая для страны является более эффективной, чем государственная программа накопления капитала для детей, которую планируется запустить в 2024 году в Казахстане.

Об этом «Ленте.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отметив, что в условиях возможной экономической нестабильности средства детям лучше предоставлять прямо сейчас, а не по достижении 18 лет.

«Идея распоряжаться средствами после 18 лет - это отложенные, такие "длинные" деньги. Я помню ситуацию, которая была, к сожалению, в нашей стране в 1990-х годах, когда родители сберегали средства для детей до их 18-летия на сберегательных книжках, и потом эти средства просто были обесценены», - заявила парламентарий, комментируя идею внедрения аналогичной Казахстану системы накопления капитала для детей в России.

В этом контексте Бессараб напомнила о программе материнского капитала, благодаря которой дети получают выплаты уже сейчас.

«Эта такая же система, достаточно похожая. У нас программа материнского капитала с 2007 года работает и развивается. Средства материнского капитала помогли сотням тысяч граждан приобрести свое первое жилье, и уже начинают получать сертификаты в новых регионах России. Эта программа будет развиваться и дальше», - уточнила депутат.

14 февраля стало известно о возможном запуске уже в 2024 году в Казахстане программы накопления капитала для детей. По условиям программы, как сообщает портал Tengri news, ребенку при рождении будет создаваться счет в долларах, который будет финансироваться ежегодно из средств Национального фонда, пополняемого доходами государства от продажи нефти и другого сырья. После наступления 18-летия ребенка накопления можно будет потратить на жилье или образование.

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Источник — lenta.ru
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