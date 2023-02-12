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В стране и мире

Стало известно общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии

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Общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек, пишет The Washington Post (WP).

По данным газеты, выживших продолжают находить. Издание напомнило, что вице-президент Турции Фуат Октай ранее назвал число жертв - 24 617 человек. По меньшей мере 80 000 получили ранения различной степени тяжести.

По данным источников в Сирии, общее число погибших на субботу, 11 февраля, достигло 3553 человека. Журналисты отметили, что данные о жертвах и пострадавших в Сирии не обновлялись несколько дней.

О землетрясении магнитудой 7,8 на юго-востоке Турции стало известно утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе Кайсери, Адане, Мерсине. Кроме того, подземные толчки были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

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Источник — lenta.ru
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