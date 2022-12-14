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В стране и мире

Юрист рассказала о защищенной от взысканий сумме в 2023 году

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Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева заявила, что россияне могут рассчитывать на определенную сумму денег, которая защищена от взысканий. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт объяснила, что после взыскания долга у россиянина должна сохраниться сумма, равная прожиточному минимуму на него и иждивенцев. Средства нельзя удержать, если доход гражданина не превышает прожиточный минимум, кроме возмещений, алиментов и иных выплат.

Юрист заявила, что в 2023 году защищенная от взысканий сумма составит от 12 363 до 15 669 рублей для разных категорий россиян. По ее словам, размер прожиточного минимума также определяет объем соцвыплат и мер поддержки. Дзгоева напомнила, что для получения льготы по взысканию долга необходимо написать соответствующее заявление.

Ранее Дзгоева назвала способ проверить начисление пенсии. Чтобы избежать ошибок, она посоветовала россиянам наблюдать за индивидуальным лицевым счетом (ИЛС).

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Источник — lenta.ru
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