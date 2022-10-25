Россия попробует новый способ ремонтировать самолеты

25.10.2022 | 16:35

Техобслуживание и ремонт самолетов российских авиакомпаний можно будет проводить с использованием неоригинальных компонентов, которые изготовлены «по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе». Об этом говорится в постановлении правительства, подготовленного Министерством транспорта и размещенного на портале regulation.gov.ru.

Как отмечают авторы документа, санкции закрыли для отрасли возможность получать оригинальные комплектующие, которые используют производители. При этом запуск производства российских аналогов или копий деталей займет слишком много времени. С учетом всех необходимых проверок и сертификаций выпуск критически важных деталей может начаться уже после того, как использующие их лайнеры будут выведены из эксплуатации.

Вместе с тем ряд стран, отмечается в документе, наладили производство неоригинальных компонентов в соответствии с различными процедурами и устанавливают их на воздушные суда. Какие именно страны, не указывается, но суть предложения Минтранса заключается в том, что перенести такую практику в Россию.

Также документ предусматривает внедрение модификаций и выполнение ремонта самолетов на основании документации, разработанной третьими странами. Это предложение чиновники объясняют ограниченным доступом российских компаний к оригинальной конструкторской документации, программному обеспечению, а также недостатком опыта.

Ранее стало известно, что Россия и Иран договорились о поставках деталей и авиаоборудования, а также возможности обслуживания российских самолетов иранскими компаниями. Исламская республика имеет опыт поддержания парка самолетов иностранного производства в рабочем состоянии, хотя ее лайнеры значительно старше российских, а кроме того, половина флота выведена из эксплуатации из-за отсутствия деталей.

В августе сообщалось, что Минтранс хочет узаконить так называемую каннибализацию самолетов (детали с одного судна используют для ремонта другого) к марту 2023 года.

Ведущие производители гражданских самолетов разорвали сотрудничество с Россией после ввода российских войск на территорию Украины. Спасение гражданской авиации власти видят в ускоренной разработке отечественных самолетов Superjet New (импортозамещенная версия) и МС-21, которым пока только предстоит сертификация. Предполагается, что их поставки в авиакомпании начнутся через пару лет и смогут закрыть потребность перевозчиков в лайнерах.