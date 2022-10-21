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По соцсетям разошелся фейк про подготовку волны терактов в России

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В чатах в мессенджерах и в соцсетях стала распространяться информация о том, что Служба безопасности Украины планирует устроить волну террористических актов в России. «Диверсанты выкладывают на дорогах, на лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и прочие привлекающие внимание предметы. Все эти вещи заминированы», — сказано в тексте, который расходится по соцсетям.

В постах на эту тему утверждается, что 10 сентября в Воронеже прохожий подобрал паспорт, и человеку оторвало руку. Подтверждения этой информации нет. Более того, первые сообщения с аналогичным содержанием появились еще в августе. В них утверждалось, что руку воронежцу оторвало «вчера».

В самой Воронежской области еще 15 сентября отмечали, что сообщение о диверсантах является фейком. «Подобные фейки пытаются вызвать недоверие к действующим органам власти и создать панические настроения среди мирных граждан», — отметили в Telegram-канале облправительства.

Также содержание рассылки, которая распространилась по разным регионам России, опровергли, например, в Краснодарском крае. «Мы фиксировали данный текст и схожие с ним по содержанию в социальных сетях. Никаких заминированных предметов обнаружено не было. Данное сообщение несет цель запугать население, не стоит поддаваться панике. Такими текстами просто хотят посеять тревогу в обществе. Это часть информационной войны», — привел сайт «Блокнот» комментарий представителя одного из силовых ведомств Краснодарского края.

Сообщения о подобных рассылках не очень активно распространялись в российских СМИ — о них писали сразу в контексте опровержения недостоверной информации. Фейковая информация активно распространяется в соцсетях с августа — во «ВКонтакте» встречается множество постов как оригинального содержания, так и опровержения.

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Источник — lenta.ru
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