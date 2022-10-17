Минпросвещения опровергло информацию о запрете пользования WhatsApp учителями

17.10.2022 | 11:10

В Министерстве просвещения России опровергли информацию о том, что родителям и учителям запретили пользоваться мессенджером WhatsApp. Об этом пишет ТАСС.

В министерстве уточнили, что российским школам рекомендовали использовать федеральную государственную систему «Моя школа».

«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами», — сообщили в ведомстве, добавив, что в этой системе есть элементы от ведущих российских IT-компаний.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Минпросвещения запретило учителям и родителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. В ведомстве, по данным издания, рекомендовали перейти на «VK Мессенджер».