Шойгу раскрыл принцип применения мобилизованных граждан в зоне спецоперации

04.10.2022 | 13:20

Военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, будут задействовать в зоне спецоперации на Украине вместе с уже опытными подразделениями. Такой принцип применения новых бойцов раскрыл во вторник, 4 октября, глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», — потребовал министр в ходе селекторного совещания.

По его словам, в районы боевых действий мобилизованных будут направлять только после того, как они пройдут подготовку и боевое слаживание.

При этом к подготовке бойцов привлекут офицеров с боевым опытом, которые проведут для новобранцев дополнительные занятия.

Соответствующий приказ уже отдан командующим войск военных округов и Северным флотом.