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В стране и мире

Названы льготы для мобилизованных россиян

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Юрист Елена Кудерко заявила, что мобилизованным россиянам полагаются льготы и выплаты, которые во многом соответствуют мерам поддержки военнослужащих контрактников, среди которых присвоение статуса «Ветеран боевых действий», пишет «Прайм».

Кудерко назвала льготы для мобилизованных россиян и напомнила, что основная выплата для них достигает 195 тысяч рублей в месяц. Ряд российских регионов начисляют дополнительные средства к этой сумме. В частности, в Москве ежемесячная выплата составит по 50 тысяч рублей во время прохождения службы.

«Мобилизованным положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения - преимущественное право на зачисление в ВУЗы и на программы среднего специального образования», - подчеркнула эксперт.

После окончания срока службы и присвоения статуса «Ветеран боевых действий» россиянин обладает правом на освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, скидку в 50 процентов на оплату ЖКУ, а также бесплатный проезд.

Юрист подчеркнула, что за мобилизованным сохраняется его рабочее место, период прохождения службы вносится в трудовой стаж, а к пенсии начисляют доплату.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.

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Источник — lenta.ru
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