Оценена возможность увольнения контрактника после начала мобилизации в России

30.09.2022 | 08:39

В период частичной мобилизации военнослужащие, у которых закончился срок действия контракта, не могут быть уволены с военной службы. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания СВО», - говорится на сайте.

Там уточняется, что в указе президента от 21 сентября «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» установлен перечень оснований для увольнения военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту.

Ранее на портале объяснили попадание россиян с категорией годности В в число мобилизованных. Эта категория мужчин попадает под призыв согласно закону от 26 февраля 1997 года «О мобилизационной подготовке» - в нем говорится, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных с категорией здоровья В не предусмотрена.