Владимир Путин снова выступит с обращением к россиянам

29.09.2022 | 13:45

Руководство Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей поздно вечером 28 сентября прибыло в Москву «для принятия исторического решения», рассказал в Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации», - прокомментировал снимок из аэропорта в своем Telegram-канале Стремоусов.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в пятницу, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении освобожденных территорий в состав России по результатам проведенных референдумов.

«Завтра в Большом Кремлевском дворце в 15:00 состоится подписание документов о вступлении в РФ новых территорий. Будет объемное выступление Путина. Но это не послание Федеральному собранию. Важно не путать. Послание президента состоится позже», - заявил Песков.

Напомним, с 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении территорий в состав России.

По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР - 98,42 процента, в Херсонской области - 87,05 процента, в Запорожской области - 93,11 процента.