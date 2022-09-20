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Экстренное обращение Путина, поправки о мобилизации: главное об СВО

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Во вторник, 20 сентября, власти Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября.

По мнению сенатора Ольги Ковитиди, после оглашения итогов референдума, атаки со стороны Украины будут расцениваться как агрессия.

«Атаки Киева после оглашения итогов референдумов будут расценены как агрессия против России», приводит слова сенатора РИА Новости.

Государственная дума РФ в третьем чтении единогласно приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». С основными изменениями можно ознакомиться в материале «ПензаИнформ».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ответила вопросом на вопрос журналистов, могут ли объявить в России мобилизацию.

«А вы считаете, нужно?» — цитирует ответ Матвиенко РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин принял решение выступить с экстренным обращением, сообщило издание РБК, со ссылкой на собственные источники.

«Президент Владимир Путин может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей», — выступление должно было состояться в 20:00, затем перенесено на 21:00.

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Гость||

Черный поезд: раз, два –

Плачут дети и вдова.

Черный поезд: три, четыре –

Ты не спрячешься в квартире.

Черный поезд: пять, шесть –

Просто так в него не сесть.

Семь и восемь – не грусти,

Девять, десять – Бог простит.

Гость||

Приехали...за неполный год страна,в которой работали иностранные компании,была устойчивая экономика,какой-то авторитет на международной арене...потеряла всё,стала изгоем...

Гость||

арене...потеряла всё,стала изгоем...

Мы ещё даже не начинали


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