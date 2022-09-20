Названо новое время обращения Владимира Путина к россиянам

20.09.2022 | 23:28

Обращение Владимира Путина к жителям России состоится утром, 21 сентября.

По данным Telegram-канала Baza, глава государства должен обратиться к нации в 9:00.

Согласно имеющимся данным, эфирные группы российских теле и радиоканалов (в том числе в регионах) были предупреждены именно о таком временном слоте выхода выступления президента России.

По сведениям издания Forbes, выступление Владимира Путина пройдет утром, 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток». Такую информацию сообщили сразу два источника в администрации президента.

Напомним, во вторник, 20 сентября, власти Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября.

Эксперты сходятся во мнении, что тема для обращения президента одна: референдумы и потенциальное расширение территории России.

По мнению сенатора Ольги Ковитиди, после оглашения итогов референдума, атаки со стороны Украины будут расцениваться как агрессия.

«Атаки Киева после оглашения итогов референдумов будут расценены как агрессия против России», приводит слова сенатора РИА Новости.

Военные специалисты указывают, что референдумы и последующее присоединение регионов к РФ полностью поменяют ход событий СВО на Украине. Россия сможет защищать территории всеми способами, прописанными в ее оборонной доктрине.

Посягательство на территорию РФ позволит использовать все силы самозащиты, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Государственная дума РФ в третьем чтении единогласно приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». С основными изменениями можно ознакомиться в материале «ПензаИнформ».