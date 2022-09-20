Мобилизация и отказ воевать: в УК РФ вносятся новые статьи

20.09.2022 | 12:24

В России готовятся изменения в законодательство, которые связаны с периодом военного времени.

В Государственной думе РФ во втором чтении будет рассмотрен новый пакет правок касающийся мобилизации, отказа воевать, сдачи в плен и мародерства.

Как сообщает Telegram-канала Baza, в перечне отягчающих обстоятельств появилось совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время».

По информации журналистов, основной пакет правок был принят Госдумой в первом чтении еще в июле 2022 года, а 19 сентября в него экстренно были внесены сразу несколько новых статей и изменений.

Статья 352.1 «Добровольная сдача в плен». Она наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Как указано в законопроекте, военнослужащий, впервые совершивший преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.

Статья 356.1 «Мародерство». Она наказывается лишением свободы на срок до 15 лет, исходя из тяжести преступления.

Статья 337 «Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения» теперь будет наказываться строже, в зависимости от срока. От двух до 10 суток - до 5 лет лишения свободы. От 10 суток до одного месяца - до 7 лет. Свыше месяца - от 5 до 10 лет.

Статья 332 «Неисполнение приказа» получает новую часть 2.1. За отказ воевать или исполнять приказ «в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий» теперь наказывается лишением свободы от двух до трёх лет.