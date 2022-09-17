Юрист рассказал о риске потери квартиры при сдаче в аренду

17.09.2022 | 12:07

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм» рассказал о риске потери квартиры при сдаче в аренду.

По его словам, мошенники могут продать арендуемую квартиру без ведома владельца. Он отметил, что защитить от потери жилья может специальный пункт в договоре, согласно которому «ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца».

Эксперт подчеркнул, что хозяин квартиры вправе наложить обременение на свое жилье. Так, он может нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников и в залог оставить квартиру, а заодно получить от родственника расписку без даты о том, что сумму, которая указана в договоре, он получил в полном объеме. Юрист добавил, что такой способ полностью блокирует продажу жилья. Также Уткин порекомендовала сделать опись имущества при сдаче квартиры в аренду.

Ранее ценам на рынке вторичного жилья в Москве спрогнозировали дальнейшее снижение. По словам экспертов, готовое жилье в Москве продолжит дешеветь и осенью, так как предложение все еще превышает спрос и на рынок начинают поступать новые интересные объекты.