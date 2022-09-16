В ПФР проинформировали об изменении времени выплаты пенсий

16.09.2022 | 09:42

В Пенсионном фонде России рассказали гражданам о незначительных изменениях в выплате пенсий.

Как сообщает издание PRIMPRESS, ряду пожилых людей положенные выплаты теперь будут приходить в другое время.

В ПФР предупредили пенсионеров, которые получают деньги на банковские карты, что не стоит переживать, если пенсии не окажется на счету в привычное время.

«Как правило, большинство пожилых людей получают выплаты каждый месяц примерно в один и тот же день. Более того, деньги обычно приходят не просто в один день, а даже в одно и то же время», - сообщает PRIMPRESS.

Теперь в некоторых регионах России произойдут изменения. Деньги будут перечисляться на банковские счета пенсионеров не в первой, а во второй половине дня, отметили в ПФР.