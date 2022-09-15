15.09.2022 | 13:21

На российские стройки захотели привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям. О такой возможности заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на конференции в «Сколково», сообщает РИА Новости.

По словам зампреда, в правительстве рассматривают возможность привлечения заключенных к работам на стройках. «Там не совсем шли на работу заключенные, потому что, если они переходили на исправительные работы, у них не было возможности получить условно-досрочное освобождение», — заявил Хуснуллин и отметил, что в Минюст внесли соответствующую инициативе законодательную поправку.

«Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — добавил вице-премьер.

Ранее в Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) , что на стройки в России в качестве эксперимента привлекли более пяты тысяч заключенных. Хуснуллин также предполагал, что к возведению объектов можно привлечь около 180 тысяч осужденных.