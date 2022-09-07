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В Госдуму внесли проект о запрете распространения идей чайлдфри среди детей

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Депутаты заксобрания Башкирии (Курултая) внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий запрет на распространение идей чайлдфри среди детей. Соответствующий документ опубликован в думской базе законопроектов.

«Популярность идеологии (чайлдфри - прим. «Ленты.ру») связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма - философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта считают, что сторонники этой идеологии распространяют идеи добровольного отказа от рождения детей, что идет вразрез с «традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

Таким образом, в документе предлагается отнести к информации, которая причиняет вред здоровью и развитию детей не только информацию об однополых отношениях, но и добровольном отказе от рождения детей и бездетности.

Ранее в Совфеде предложили запретить публиковать в интернете материалы про радикальный феминизм, чайлдфри и «нездоровые половые отношения» и внести их в перечень запрещенного контента, тем самым приравняв к терроризму.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Как бы что не запрещали,если человек живет плохо и бедно, то размножаться вряд ли будет и 10 тысяч к первому сентября точно не помогут!

Гость||

А чего запрещать?не уж то так чайлдфри влиет на демографию?Или больше влиет бедность нищета и падающие доходы 10 год подряд?Или

Гость||

Само собой. В плохих условиях даже животные не спешат размножаться. Не зря же существует Красная книга. Как бы россиян скоро в неё не занесли.

Гость||

Нужны рабы на будущее...


Имя: Гость
Комментарий:

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