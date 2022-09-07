В Госдуму внесли проект о запрете распространения идей чайлдфри среди детей

07.09.2022 | 17:19

Депутаты заксобрания Башкирии (Курултая) внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий запрет на распространение идей чайлдфри среди детей. Соответствующий документ опубликован в думской базе законопроектов.

«Популярность идеологии (чайлдфри - прим. «Ленты.ру») связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма - философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта считают, что сторонники этой идеологии распространяют идеи добровольного отказа от рождения детей, что идет вразрез с «традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

Таким образом, в документе предлагается отнести к информации, которая причиняет вред здоровью и развитию детей не только информацию об однополых отношениях, но и добровольном отказе от рождения детей и бездетности.

Ранее в Совфеде предложили запретить публиковать в интернете материалы про радикальный феминизм, чайлдфри и «нездоровые половые отношения» и внести их в перечень запрещенного контента, тем самым приравняв к терроризму.