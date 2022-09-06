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Экономист назвал размер индексации зарплаты в 2023 году

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Цены на продукты и товары первой необходимости в магазинах продолжают расти. Серьезную нагрузку на семейный бюджет оказывают и увеличивающиеся коммунальные платежи.

Для поддержки покупательной способности и недопущения серьезного падения реальных доходов граждан, работодатели ежегодно повышают заработную плату своих сотрудников.

По словам экономиста Германа Ткаченко, индексация - это одна из основных государственных гарантий по оплате труда.

«В статье 134 ТК РФ указано, что работодатели должны обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы сотрудников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги», - рассказал Ткаченко.

Эксперт отметил, что в бюджетной сфере индексация зарплат проводится в порядке, установленном ТК РФ и другими нормативными правовыми актами, а у работников коммерческой сферы – согласно коллективному договору или локальному нормативному акту работодателя.

«В Госдуму РФ уже внесен законопроект, который предполагает увеличение МРОТ с 2023 года почти в два раза. Он будет рассмотрен депутатами в ближайшую сессию. Если закон примут, то минимальный размер оплаты труда составит более 30 000 рублей», - указал Герман Ткаченко.

В таком случае работодателям придется в срочном порядке проиндексировать почти в два раза зарплаты сотрудникам, кто получает МРОТ, считает эксперт.

«Ну а тем, кто получает условные 20 000 рублей, доведут зарплату до 30 000 рублей. Ведь согласно действующему Трудовому кодексу РФ работодатели не вправе назначать сотрудникам зарплату ниже МРОТ», - резюмировал экономист.

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