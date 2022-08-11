МРОТ 30 000 рублей: в Госдуме готовятся рассмотреть резонансный закон

11.08.2022 | 13:31

В ближайшую сессию депутаты Государственной думы РФ должны рассмотреть законопроект, который увеличит минимальный прожиточный минимум вдвое. Документ уже внесен в Госдуму.

Одна из думских фракций подготовила проект закона об увеличении МРОТ до 30 000 рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Ярослав Нилов.

Разработчики законопроекта считают, что из-за санкционного давления на Россию, негативно влияющего на рост экономики, рост ВВП и доходов граждан, ведущего к углублению экономического спада из-за снижения спроса на различные товары со стороны населения, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения.

«Труд в России на фоне даже самых отсталых европейских стран - не труд, а слабооплачиваемая недооценная деятельность. И существующая медианная методика расчёта МРОТ только усугубляет ситуацию. А потому давно напрашивается на корректировку», - написал Нилов.

Депутат отметил, что размер МРОТ в 30 000 рублей – это примерно 75 процентов от медианной зарплаты 2021 года. По его мнению, получать меньше работающие россияне просто не должны.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в 2022 году МРОТ повышался дважды, с 1 января на 8,6 процента, поскольку показатели инфляции были выше, чем прогнозировались при формировании федерального бюджета на 2021 год, и с 1 июня на 10 процентов. В результате МРОТ с 1 июня составляет 15 279 рублей, что, тем не менее, ниже 42,0 процентов значения медианной заработной платы, которая по данным Росстата на апрель 2021 года составила 40 245 рублей.

«Каждую осень Госдума при рассмотрении бюджета устанавливает МРОТ на будущий год. И мы считаем, что массовое падение доходов, нестабильная инфляция и непредсказуемость экономических процессов - достаточные основания, чтобы пересмотреть методику расчёта МРОТ в сторону справедливого увеличения», - считает Ярослав Нилов.