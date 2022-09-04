Россиянам рассказали о штрафе за цветы на балконе

04.09.2022 | 08:25

Разведение россиянами цветов на балконе может вылиться в денежный штраф. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Он объяснил, что размещение ящиков с растениями возможно лишь внутри балкона, а не снаружи. Если же на внешней стороне появится какая-либо дополнительная конструкция, владелец жилого помещения может быть привлечен к административной ответственности по региональному законодательству за нарушение правил благоустройства населенного пункта. Управляющая компания также может получить штраф за то, что она ненадлежащим образом следит за состоянием балконов и общедомового имущества.

Аванесов указал, что размещение ящиков вне квартиры может затруднить работу промышленных альпинистов. Кроме того, ящики в случае падения с балкона могут нанести вред прохожим и стоящим под окнами машинам. В этом случае ответственность будет полностью лежать на владельце квартиры.

Ранее в России ввели штрафы за самовольное остекление и обшивку балконов. В Минстрое пояснили, что подобные изменения должны отражаться в техническом паспорте здания, так как подразумевают изменение фасада дома. Нарушителей ждет штраф до 5000 рублей.

В августе россиян предупредили, что за хранение велосипеда в подъезде жилого дома грозит штраф до 50 тысяч рублей. Исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова указала, что нельзя хранить в подъезде крупногабаритные вещи, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы или кровлю.