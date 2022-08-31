Уголовное дело: сбор денег в школах вне закона

31.08.2022 | 15:05

В среду, 31 августа, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сделал ряд важных заявлений перед наступлением нового учебного года.

По словам главы ведомства, с родителей в школах не должны собирать деньги на ремонт учебных учреждений.

«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело. Программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов», - сообщил Кравцов на общероссийском родительском собрании.

Чиновник отметил, что в ближайшие годы за счет федеральных средств должны быть отремонтированы 7 300 школ и порядка 4 000 - за счет региональных.

В рамках мероприятия Сергей Кравцов пообещал, что в 96 школах из 23 регионов страны откроются классы судо- и авиастроения, начнут работу ещё 49 «Кванториумов» и 72 «IT-куба».

Глава Минпросвещения рассказал о запрете на использование смарфтона во время занятий, напомнил о том, что с этого года в школах каждую неделю будут поднимать триколор и петь гимн, будут введены уроки «Разговоры о важном».