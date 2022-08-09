В стране и мире

В России начали разбирать самолеты на запчасти

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Российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчасти, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, эти меры соответствуют распоряжению правительства, которое в июне рекомендовало авиакомпаниям разбирать некоторые борта на запчасти. Тем самым, самолеты смогут оставаться в рабочем состоянии как минимум до 2025 года.

Как минимум два российских самолета, Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, в настоящее время остановлены и подвергаются разборке, рассказал источник Reuters. Также он отметил, что было изъято и оборудование с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

26 июля следовавший из Москвы в Нур-Султан Superjet 100 вернулся в Шереметьево из-за неисправности. Экстренная посадка произошла из-за проблемы в топливной системе. После взлета борт пробыл в воздухе час, но следом развернулся и последовал в московский аэропорт.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

И это только начало.

Гость||

А где наши самолеты! Тридцать лет - коту под хвост! После война за тридцать лет в космос полетели а тут опять че то выковырили из носа и размазали по столу, вот вам авиация отечественная - все проворовали! И так во всех отраслях. Эти десятки лет прошли зря ,мы потеряли время!

Гость||

Какой позор!? Зато долги триллионами картофельным президентам и африканским странам прощали! Мы же богатые!

Гость||

Запрягай коней!

Гость||

А унитазы с кукурины когда на барахолку привезут? Друг интересуется.

Гость||

Вместо самолетов и космических кораблей последние годы во множестве строили храмы во всех городах! Это средневековье, дикость и невежество!

Гость||

>А где наши самолеты

Заметьте, на запчасти разбирают даже "наш" сухой супержет.

Но щас чувак придёт и расскажет что он вчера был в аэропорту и там полно дорогущих иностранных самолётов...

Гость||

Сумрак! Отстали от всего мира на десятилетия.

Гость||

Чем занималось руководство страны все эти годы что у нас нет своей авиации и космических достижений?

Гость||

А чем занималось все эти годы население,что у нас такое бесполезное правительство?

Гость||

Мотя - опять к людям пристаешь?

Гость||

13:24 ----- Ты с зеркалом что ли разговариваешь?

Гость||

13:12- Проверь свою голову! Диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности (также используется диагноз расстройство множественной личности, имеет неофициальное название раздвоение личности) — психическое расстройство из группы диссоциативных расстройств, при котором идентичность человека не является целой и складывается впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных личностей (

Гость||

санкции нам на пользу(с)

Гость||

>13:24 ----- Ты с зеркалом что ли разговариваешь?

Я, как и все мои сограждане, измеряют величие страны в длине яхт её правителей. Если бы это было не так, то у страны было бы чем гордиться кроме вышеупомянутых яхт

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Имя: Гость
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