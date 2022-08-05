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В российских автошколах захотели обучать по-новому

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Эксперты АНО «Институт исследования проблем современной политики» направили в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова письмо, в котором призвали его ужесточить прохождение практической части в российских автошколах. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, представители организации обеспокоены тем, что подавляющее большинство ДТП происходит из-за того, что водители не в состоянии верно просчитать и спрогнозировать дорожную ситуацию — процент таких аварий доходит до 80 процентов от общего числа.

Авторы обращения предложили обучать в автошколах по-новому: добавить в программу отработку ночного вождения и управления автомобилем на скоростных трассах.

«Прошу Вас рассмотреть возможность расширения обязательного минимума практических занятий в автошколах: включение в него отработки навыков скоростного вождения на автомагистралях, управления в темное время суток на неосвещенных дорогах, в неблагоприятных погодных условиях, а также элементов контраварийного вождения», — приводит издание обращение к Кравцову.

На официальном портале Минпросвещения не сообщается о получении обращения.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения предложило ГИБДД и Рособрнадзору создать федеральный центр по оценке качества работы автошкол.

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Источник — lenta.ru
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