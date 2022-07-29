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В России задумали ввести квоты на патриотическую музыку в эфире

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В России задумали ввести квоты на патриотическую музыку в теле- и радиоэфире в прайм-тайм. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по культуре, депутат от ЛДПР Иван Мусатов, сообщили «Известия».

Парламентарий предложил ставить патриотические песни в прайм-тайм — с 07:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. Мусатов допустил, что за невыполнение данных требований может быть введен штраф.

«Можно с различных позиций подходить к проблеме культурно-патриотического воспитания, по-разному трактовать его цели, задачи и методы. Бесспорно то, что оно должно опираться на фундамент отечественной культуры, ориентироваться на национальные духовные ценности, базироваться на национальной идее, как она понимается философами, культурологами, социологами, педагогами, искусствоведами», — заявил депутат.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до конца 2022 года во всех школах России введут программы патриотического воспитания. Уже на данный момент, подчеркнула вице-премьер, подготовлена соответствующая нормативно-правовая база.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Толково придумано.

Гость||

Кто бы сомневался или за чем списки составляли?не только же концерты отменять

Гость||

Объясните мне старому, что такое патриотизм!

Гость||

Ещё надо что бы все,каждый на своём месте,пели эти песни,взявшись за руки.По дороге в Пхеньян не должно быть остановок!

Имя: Гость
Комментарий:

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