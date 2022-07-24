Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 июл 2022|11:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+25oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Ливень в Сочи подтопил дороги и обесточил несколько районов города

Печать
Telegram

Прошедший в Сочи сильный ливень подтопил дороги и дома, а также обесточил несколько районов города. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в местной администрации, передает ТАСС.

Участки дорог, а также первые этажи зданий и придомовые территории были залиты водой. Ливень в Центральном и Хостинском районах также стал причиной временного отключения электричества в Сочи, так как были подтоплены местные подстанции.

Уточняется также, что в момент сильнейшего ливня датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста и Бзугу. Ранее также стало известно, что из-за дождей в Сочи вышла из берегов река Бзугу.

В ближайшее время в Сочи развернется выездной оперативный штаб для помощи населению. Об этом заявил глава города Алексей Копайгородский.

Помимо этого, была перекрыта федеральная трасса А-148. Позднее управление дорожного хозяйства «Черноморье» уточнило, что движение восстановлено.

Есть также данные о гибели одного человека в Сочи. Женщина оказалась заблокирована автомобилем, который смыло сильным потоком воды во время ливня.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте