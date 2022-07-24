Ливень в Сочи подтопил дороги и обесточил несколько районов города

24.07.2022 | 10:53

Прошедший в Сочи сильный ливень подтопил дороги и дома, а также обесточил несколько районов города. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в местной администрации, передает ТАСС.

Участки дорог, а также первые этажи зданий и придомовые территории были залиты водой. Ливень в Центральном и Хостинском районах также стал причиной временного отключения электричества в Сочи, так как были подтоплены местные подстанции.

Уточняется также, что в момент сильнейшего ливня датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста и Бзугу. Ранее также стало известно, что из-за дождей в Сочи вышла из берегов река Бзугу.

В ближайшее время в Сочи развернется выездной оперативный штаб для помощи населению. Об этом заявил глава города Алексей Копайгородский.

Помимо этого, была перекрыта федеральная трасса А-148. Позднее управление дорожного хозяйства «Черноморье» уточнило, что движение восстановлено.

Есть также данные о гибели одного человека в Сочи. Женщина оказалась заблокирована автомобилем, который смыло сильным потоком воды во время ливня.