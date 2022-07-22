Посадивший дочь за руль и ударивший ее россиянин объяснил свое поведение

22.07.2022 | 17:40

Мужчина, который в Пушкине Московской области посадил маленькую дочь за руль и ударил ее, объяснил сотрудникам полиции свое поведение эмоциями. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Россиянин в отделе полиции заявил, что за рулем автомобиля сидела не его дочь, а жена. Помимо этого, он сообщил, что в бутылке, которую он пил, сидя в машине, было не пиво, а квас.

О случившемся в Подмосковье стало известно в пятницу, 22 июля. Тогда сообщалось, что мужчина посадил за руль маленькую дочь и сам сел в пассажирское кресло. Ребенок случайно включил передачу и въехал в чужой автомобиль. Россиянин ударил ребенка по голове, в результате чего девочка упала на асфальт.

После публикаций об избиении ребенка прокуратура Московской области начала проверку. Там заявили, что изучат все обстоятельства инцидента и проверят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.