Суд прекратил дело Хованского

20.07.2022 | 16:17

Суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского (внесен в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму), которого обвиняли в оправдании терроризма. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — говорится в публикации. Отмечается, что постановление вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Адвокат Павел Чиков уточнил в своем Telegram, что суд постановил отменить Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий после вступления в силу решения. Он также сообщил, что прекращение уголовного преследования блогера является основанием для исключения Хованского из перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму.