В стране и мире

В Турции оценили перспективы возвращения к антиковидным ограничениям

Печать
Telegram

В Турции не планируют возвращаться к антиковидным ограничениям в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает ТАСС.

«Повторных закрытий и подобных ситуаций не будет», — оценил глава Минздрава перспективы повторного введения локдауна.

По его словам, в сутки фиксируется 40-кратный прирост числа случаев заражения, «нагрузка на больницы в последнее время увеличилась в три раза». Однако, несмотря на это, власти не планируют вводить новые места в реанимациях. Отмечается, что в середине июля в стране зафиксировали 117 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает агентство, Союз медиков Турции неоднократно обращался к властям с просьбой вернуться к ограничительным мерам. В частности, ввести обязательное ношение масок в закрытых помещениях, увеличить количество тестов на коронавирус и начать вакцинацию детей.

В конце мая в Турции отменили масочный режим на фоне снижения числа заражений коронавирусом. Тогда прирост числа зараженных составил менее тысячи случаев в течение трех дней подряд.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте