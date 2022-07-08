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Врач назвал признаки опасных для купания водоемов

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Некоторые городские водоемы не подходят для купания, а вода в них может быть опасна для здоровья. Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков назвал их признаки в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Врач посоветовал обращать внимание, купаются ли в том же месте другие люди и домашние животные, есть ли поблизости промышленные предприятия и сточные трубы. По его словам, если на первый пункт ответ «нет», а на остальные - «да», то купаться в водоеме категорически запрещено.

Поздняков также советует насторожиться, если вода заросла тиной и неприятно пахнет, а также если на грязном берегу есть мертвая рыба.

Он добавил, что необследованные водоемы могут быть рассадником микробов. Если количество кишечной палочки в воде больше предельно допустимых концентраций - это косвенный показатель того, что и других микроорганизмов там тоже много. Риск заражения ими выше, чем в чистой проточной воде.

Кроме того, по словам эксперта, санитарный контроль включает в себя и проверку на наличие химических примесей. «Отравиться продуктами переработки химического производства и попасть в токсикологию - невеликое удовольствие», - сказал он.

Поздняков также посоветовал загорать утром до 11 часов и вечером после 17 часов. Не рекомендуется находиться под солнцем людям с наличием тяжелой системной фоновой патологии, поражениями кожи, онкобольным и людям с рисками злокачественных новообразований на коже, но купаться им при этом можно.

Ранее гинеколог рассказала об опасных болезнях у женщин из-за мокрых купальников. По словам специалиста, долгое нахождение в мокром купальном костюме приводит к воспалительным процессам в мочеполовой системе.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Некоторые городские водоемы не подходят для купания, а вода в них может быть опасна для здоровья.
Некоторые??? ВСЕ!

Гость||

В пиве - сила, в вине - истина,в водке - здоровье, в коньяке - благородство, а в воде - микробы...

Гость||

Водоём находится а крае сурском - главный признак опасности.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вечером после 17 часов
16ти

Гость||

почему вода на сурском море зеленая?

Имя: Гость
Комментарий:

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