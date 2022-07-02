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Раскрыты подробности нападения акулы на туристку на популярном курорте Египта

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Туристка, на которую напала акула в море на египетском курорте Хургада, скончалась от ранений. Об этом заявил РИА Новости осведомленный источник.

Также источник раскрыл подробности нападения на туристку. Женщина пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу.

Туристка — гражданка Австрии. В связи с инцидентом на три дня с пятницы запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

В 2010 году на Красном море от акул пострадали три туриста из России и погибла одна путешественница из Германии. Тогда произошла целая серия атак морских хищников на отдыхающих и египетским властям пришлось на неделю закрыть пляжи в популярном курортном городе Шарм-эш-Шейх.

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Источник — lenta.ru
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