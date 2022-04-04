Вирусолог дал прогноз по коронавирусу на майские праздники

04.04.2022 | 14:51

Волна стелс-омикрона в России может начаться уже через месяц, на майских праздниках. Такой прогноз дал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 из-за стелс-омикрона будет более резким, чем из-за других штаммов коронавируса.

«Это очень скоро, потому что вокруг все полыхает уже, Китай не может справиться», — заявил вирусолог.

Чепурнов считает, что вспышку откладывает только снижение контактов с другими странами, особенно европейскими, где сейчас отмечается рост заболеваемости COVID-19. Но из-за сохранения коммуникации через Дубай, Израиль и Турцию волна стелс-омикрона все-таки доберется до России.