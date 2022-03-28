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В стране и мире

Tetra Pak приостановит выпуск упаковок для напитков

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Крупнейший в России поставщик упаковочной продукции Tetra Pak заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. По данным «Коммерсанта», компания приостановит выпуск упаковок для вина и напитков (кроме сока) объемом два литра.

При этом выпуск упаковки для социально значимых продуктов, таких как молоко и детское питание, увеличится. По словам источника издания, у Tetra Pak в России сырья остается меньше чем на месяц.

Некоторые производители напитков решили отменить скидки и поднять цены. Это должно обернуться падением спроса, а значит, позволит сохранить упаковку на более длительный период.

Ранее в Госдуме назвали альтернативу тетрапаку - бидоны и молочные автоматы. Среди других возможных замен популярной тары - пластиковые и стеклянные бутылки, а также полиэтиленовые пакеты. По данным «Ведомостей», поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за дефицита тары для хранения продукции.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Пошел на хрен,у Нас Бутылка есть по 20 копеек...

Гость||

Да ну и пёс с ним - пущай лапу сосут.

Гость||

С бидонами - хорошо. Как в старые добрые времена.

Гость||

Гость писал(a):

С бидонами - хорошо. Как в старые добрые времена.
У бочки с молоком можно будет Apple pay оплатить? Эквайринг у бабки из сельпо будет работать?

Гость||

Ну хотя бы один положительный момент в этом есть. Меньше будут выпускать отравы, именуемой "винный напиток" в тетрапаках. А вот по поводу молока в бидонах что-то я не разделяю оптимизм ностальгирующих. Оно в пакетах и то портится бывает еще до окончания срока годности, а так еще вероятность повышается.

Имя: Гость
Комментарий:

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