В стране и мире

Россиянка утонула в крещенской купели на глазах своих детей

Печать

Россиянка утонула в необорудованной проруби на праздник Крещения в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Baza.

40-летняя женщина прыгнула в купель на реке Оредеж, и подводное течение унесло ее под лед. ЧП произошло на глазах ее детей. Супруг женщины бросился в воду, но найти ее не смог.

Тело погибшей до сих пор не найдено. Спасатели прекратили поисковую операцию, уточняет Ленинградская областная телекомпания.

Ранее президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель Клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая рассказала «Ленте.ру» о рекомендациях и порядке действий для тех, кто хочет окунуться в ледяную воду в крещенскую ночь. Например, не стоит входить в воду медленно. А употреблять алкоголь может быть смертельно опасно. Погружаться в ледяную воду противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, а также психическими заболеваниями. Также на купель не стоит приходить с простудой или обострением хронических заболеваний, отметила Серая.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Все по воле божьему. А попы,придумавшие эти варварские забавы,соучастники этого убийства.

Гость||

Пора прекратить это мракобесие.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Естественный самоотбор.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте