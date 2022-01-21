В России начали готовить почву для национализации предприятий

21.01.2022 | 17:07

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием в обход закона. Об этом со ссылкой на проект поправок к соответствующему закону пишет «Коммерсантъ».

Фактически речь идет о начале подготовки почвы для национализации предприятий, так как ведомство хочет включить в список мер прямое изъятие акций или доли в доход России без компенсации бывшему владельцу. Кроме того, инвестора могут лишить и остальных прав, позволяющих влиять на деятельность предприятия, например, назначать состав органов управления.

Поправки предлагаются к закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ). Действующая редакция, считают в ФАС, не в полной мере удовлетворяет интересам страны.

Ключевым требованием закона является необходимость согласовывать с правительственной комиссией сделки, по итогам которых иностранный инвестор получает более 50 процентов голосующих акций. В противном случае суд может признать сделку ничтожной, после чего происходит возврат имущества обеим сторонам договора. Однако исполнить судебное требование в ряде случаев невозможно. В том числе речь идет о ситуации, когда компания-продавец ликвидировалась. Тогда суд вправе лишить иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров стратегического предприятия.

В ФАС указали, что каждый год участвуют в десяти или более подобных делах, и суд всегда становится на сторону государства. В ряде случаев дело заканчивается мировым соглашением, когда инвестор продает свою долю третьему лицу.

В связи с массовыми нарушениями требований антимонопольщики хотят, чтобы наказание для иностранного инвестора было более суровым. В действующей редакции компания почти ничего не теряет, так как получает вложения обратно. Конфискация имущества возможна только в соответствии со статьей 169 ГК РФ, но для ее использования надо доказать, что сделка совершалась с целью, противной основам правопорядка или нравственности. Если поправки утвердят, то сама по себе сделка, в рамках которой иноинвестор получает контроль над стратегическим предприятием, может быть основанием для конфискации.

Руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов отметил, что предложенная ФАС конструкция выглядит эффективной, но чревата злоупотреблениями. Ее использование, уверен эксперт, возможно только в крайних случаях, при этом в инициативе ничего не говорится о презумпции невиновности инвестора.

Партнер Forward Legal Карим Файзрахманов добавляет, что зачастую объектами преследования по 57-ФЗ становятся российские граждане, которые неудачно оформили сделку через иностранные офшоры. В этом случае формальное право для конфискации имеется, хотя в реальности безопасность государства сделка не затрагивает. Файзрахманов подчеркнул, что предлагаемая мера является «в чистом виде национализацией», позволяющей просто забирать имущество в пользу государства. По его мнению, на таких условиях инвесторы откажутся вкладывать средства в российскую экономику.

Ранее стало известно, что ФАС рекомендовала ретейлерам не сообщать публично о возможном росте цен в России. Если компании не прислушаются к рекомендации, им выдадут предписания с предостережением от ведомства.