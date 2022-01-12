В российских шахтах после катастрофы на «Листвяжной» нашли тысячи нарушений

12.01.2022 | 13:19

После взрыва метана на «Листвяжной» в Кемеровской области, в результате которого погиб 51 человек, в ходе проверок российских шахт прокуратура выявила три тысячи нарушений. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генеральной прокуратуры Антон Головин в интервью «Известиям».

«Только по итогам последней проверки в данной области по нашему поручению прокурорами выявлено 3 тысячи нарушений законов, для устранения которых внесено более 250 представлений, возбуждены одна тысяча дел об административных правонарушениях», - рассказал Головин.

Он добавил, что прокуратура привлекла к дисциплинарной и административной ответственности более 500 человек. Проверки продолжаются.

Авария на «Листвяжной» произошла в Кузбассе 25 ноября. Погиб 51 человек, пострадали еще 106 россиян. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту - он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.