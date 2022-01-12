В стране и мире

В России задумали сделать медосмотр для водителей дистанционным

Печать

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о дистанционном медосмотре водителей. Автором инициативы выступил сам депутат, пишут «Известия».

Уже в будущем феврале Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменений в ст. 46 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ст. 23 закона «О безопасности дорожного движения». Медосмотр для водителей задумали сделать дистанционным, чтобы уменьшить распространение инфекционных заболеваний, включая коронавирус, среди работающих граждан.

Москвичев заявил, что на данный момент в России катастрофически не хватает врачей и медработников, которые проводили бы «удаленные» осмотры. По его словам, транспортный комитет поддержит его инициативу, которая «очень нужна стране».

«По предварительным подсчетам, требуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет», - подчеркнул депутат.

Ранее в России предложили изменить процедуру получения медсправок для автомобилистов с клиническими признаками наркологических расстройств. Водителей со следами уколов хотели сразу направлять на полноценное лабораторное исследование без экспресс-анализа мочи.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

телеврачи и телелечение (по Кашпировскому)- вот к чему идём

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте