Песков объяснил нахождение Путина в храме в Рождество без других прихожан

08.01.2022 | 15:17

Президент России Владимир Путин находился на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве без других прихожан в связи с противоэпидемическими мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности», — объяснил он.

Ранее, 7 января, сообщалось, что Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

В 2021 году президент был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. В 2020, 2019 и 2012 годах он посещал Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. В 2018 году глава государства встретил Рождество в Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где крестили его отца.