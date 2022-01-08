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Песков объяснил нахождение Путина в храме в Рождество без других прихожан

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Президент России Владимир Путин находился на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве без других прихожан в связи с противоэпидемическими мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности», — объяснил он.

Ранее, 7 января, сообщалось, что Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

В 2021 году президент был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. В 2020, 2019 и 2012 годах он посещал Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. В 2018 году глава государства встретил Рождество в Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где крестили его отца.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Народ и Вовочка едины.

Гость||

В Кремле опровергли «покачивания» Путина во время богослужения в храме. Президент встретил Рождество в домовой церкви Спаса Нерукотворного Образа на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарёве.

Оттуда велась трансляция, некоторые зрители предположили, что глава государства, прибывший без сопровождения, во время службы покачивался.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что Владимир Путин соблюдал антикоронавирусные меры, поэтому в храме кроме священников и лидера страны никого не было.

Гость||

Он не покачивался, у него ноги подкашивались, на видео хорошо видно.

Гость||

Мне о нем не хочется ничего говорить, так как хорошего сказать нечего

Гость||

Так он же вакцинирлваный или нет? Если да так чего же он боиться ?

Гость||

Мож скоро сдохнет?

Гость||

Просто церковь раскачивали, что бы он не заплакал как младенец.

Немного укачивали, успокаивая. А народу не было. Ну это ж он каждый день с ним. Захотелось с богом пообщаться на едине. Грехи замолить, пошептаться о хлебе нашем насущнем. Кому дать у кого отнять, что себе в карман положить, что бы с голоду не умереть.

Гость||

2 16:13|

Мож скоро сдохнет?

НУ ГРУБОВАТО. Говорят обычно бог призвал к себе...

Гость||

Можно говорить что угодно, но завуалированное рано-поздно всплывёт наружу. На этом мир стоял, стоит и будет стоять!

Имя: Гость
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