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Сомнолог назвал способ быстрее адаптироваться к рабочим будням после праздников

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Для того, чтобы быстрее адаптироваться к рабочим будням после праздников, необходимо постараться как можно скорее вернуться в привычный режим, заявил кандидат медицинских наук, сомнолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

«К сожалению, в праздники режим сна у многих очень сильно отличается от нормального. Но желательно уже с 2 января пытаться сокращать время утреннего сна, а дневного — тем более. И переходить в тот режим, который человеку свойственен», — заявил эксперт.

Он уточнил, что для большинства людей оптимальным временем для сна является промежуток с 22-23 часов до 7 утра. Сомнолог подчеркнул, что это прежде всего касается тех, у кого фиксированный рабочий график.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава России Евгений Брюн в преддверии новогодних праздников назвал россиянам способы избавиться от похмелья после застолья.

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Источник — lenta.ru
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