В стране и мире

Институт РАН потратил свыше 740 тысяч рублей на изучение зла и ада

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Институт философии Российской академии наук заказал написание научной работы «Является ли злом существование ада» за 742 тысячи рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Согласно данным, заказ был опубликован в марте, а в октябре у договора нашелся исполнитель. Им оказался работающий в Воронежском государственном университете и НИУ ВШЭ кандидат философских наук Игорь Гаспаров.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — ответили на вопрос об исследовании РБК.

Институт философии также потратил 667 тысяч рублей на работу «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни», 742 тысячи — на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада» и 686 тысяч — на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

Ранее актер Дмитрий Певцов призвал сажать реперов в тюрьму, чтобы избавиться от сатанизма в их музыке.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Спец заказ сделали наши благодетели и чиновники высшей ерархии. Хотят познать как им быть и существовать в аду. Что надо взять с собой что бы Люцефера подкупить. Это очень важная научная работа!!!

Гость||

А Путин сказал нам в рай

Гость||

«Могут ли ангелы перемещаться из одной крайней точки в другую, не проходя через середину между ними?», «Верно ли, что ангелы лучше познают вещи утром?», «Сколько ангелов могут танцевать на кончике чрезвычайно тонкой иглы, не толкая друг друга?».

Гость||

Дурдом.

Гость||

Волков С.Н. Мистицизм как выражение духовного опыта человека. – Пенза: ПГТА.

Гость||

Закономерное развитие научной мысли в России. Все здравомыслящие уехали, оставшиеся ад изучают. Рукалицо!

Гость||

Бог есть любовь,учение об огненном аде-клевета на Бога.

Гость||

Зло и добро для людей вещи относительные. Только Создатель знает точно что есть добро и зло. Среди нас более или менее могут приблизиться к этому пониманию те, кто больше всех приблизился к Создателю.

Гость||

А приблизиться к Создателю возможно полюбив всё сущее, окружающих людей, животных, жизнь в целом.

Гость||

В современных условиях совесть ученого подвергается тяжкому испытанию. Дадут или нет деньги.

Гость||

Гость писал(a):

Фотохудожник из Омска Василий Мельниченко отправил заявление на имя председателя СКР Александра Бастрыкина с просьбой "провести проверку действительности бытия божия", поскольку, по его мнению, в свете последних событий "ведомство - главное в стране по вопросам богословия и криминала".
Пусть институт займется изучением и этого вопроса. Иначе Ад не представляется существующим.

Гость||

От имени науки часто говорят невежды, шарлатаны, паразитирующие на её авторитете.

Кому дорог свет знания, тот болезненно чуток к рецидивам обскурантизма и мракобесия. Есть много людей, которые с восторгом бросаются навстречу любой псевдонаучной ахинее, забывая азы, которые зубрили в школе и институте.

Имя: Гость
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