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Россиян призвали сдать один анализ накануне праздников

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Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова заявила, что подготовка к новогодним выходным дням должны включать важный этап - сдачу одного анализа, передает радио Sputnik.

Сафонова призвала россиян сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса накануне праздников, чтобы не заразить близких. Это следует сделать, чтобы безопасно ходить на семейные встречи, в том числе, с пожилыми родственниками.

Врач предупредила, что сейчас фиксируется множество случаев бессимптомного COVID-19. Поэтом следует сделать тест не только перед Новым годом, но и после него, перед выходом на работу.

Медик считает, что спрос на ПЦР-тесты увеличится к концу декабря, однако эта тенденция не повлияет на сроки выдачи результатов. Коммерческие лаборатории не требуют предварительной записи на исследования.

«Что касается системы ОМС, нужно предварительно записываться, причем чем раньше, тем лучше, потому что повышение спроса, естественно, будет. Как показывает мой опыт, в новогодние праздники идет повышение спроса на лабораторные анализы в целом», - подчеркнула Сафонова.

За три часа перед ПЦР-тестом следует не чистить зубы, не есть, не пить, не полоскать рот дезинфицирующими средствами, не курить и не жевать жвачку, поскольку эти действия снижают чувствительность анализа и приводят к ложноотрицательному результату.

Ранее сообщалось, что экспресс-ПЦР на COVID-19 появился на вокзалах и в аэропортах. Теперь срочные анализы с выгрузкой данных в ЕМИАС и Госуслуги доступны круглосуточно.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Денег захотелось срубить по-легкому, прям как Шарапову у Горбатого в малине.

Гость||

вы доиграетесь, по шапке дадут !!!

Гость||

3 500, как палкой.

Имя: Гость
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