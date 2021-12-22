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Россиянин подал в суд на Деда Мороза и потребовал 10 миллионов рублей

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В России 23-летний юрист Игорь Мирзоев подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам истца, занятием Деда Мороза является раздача подарков, однако он не выполняет взятые на себя обязательства. При этом за волшебником стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян».

«Мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены заветные мечты», - написал в своем иске Мирзоев.

Документ был направлен в Великоустюгский районный суд Вологодской области, там сообщили, что его еще не получили и усомнились в адекватности истца. «Судья будет решать вопрос — или принимать к рассмотрению, или оставить без движения, или вообще отказать в принятии. Но вообще нормальный человек мог бы такой иск написать?» - заявили в суде.

В резиденции Деда Мороза заявили изданию, что отказываются комментировать данный иск.

Год назад 37-летний маркетолог из Томска Денис Амосов подал иск в Кунцевский районный суд Москвы против российского представительства американской компании Coca-Cola из-за «пропаганды Санта-Клауса» в рекламе. Он потребовал компенсацию морального вреда в размере 30 миллионов рублей, часть средств пойдет на «создание Ассоциации по защите образа русской Снегурочки».

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Источник — lenta.ru
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