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В стране и мире

Россияне во время пандемии стали называть собак Вирусами и Прививками

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что россияне на фоне пандемии коронавируса стали давать собаками связанные с ней клички, например, Вирус и Прививка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начиная с 2020 года мы стали наблюдать, как регистрируют собак с кличками Пандемия, Вирус и даже появилась одна собака по кличке Вирус Коронный», - пояснил кинолог, добавив, что традиционно питомцев любят называть именами греческих богов.

В 2020 году в России зарегистрировали пса породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличе Вирус Коронный. Еще одна собака носит имя Вирус оф кинг. Также животное назвали Скид ковид. Голубев предположил, что таким образом хозяин хотел прогнать пандемию, поскольку слово «скид» родственно старославянскому «искыдати», то есть выбрасывать.

В 2020 году пять собак назвали Вирус - среди них немецкая овчарка, бультерьер, цвергшнауцер, немецкий охотничий терьер и йоркширский терьер, добавил кинолог. В 2021 русского тоя и цвергшнауцера назвали Прививка. Голубев заключил, что коронавирус собаководы воспринимают с юмором и не боятся давать питомцам такие клички.

Ранее Голубев предупредил, что собака может отравиться даже дома. Он отметил, что эти животные любопытны и могут найти растения, продукты или бытовую химию, которая опасна для них.

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Источник — lenta.ru
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