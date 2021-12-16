Психиатра отдали под суд за признание здоровым расстрелявшего людей россиянина

16.12.2021 | 13:18

В Нижнем Новгороде начался суд над врачом-психиатром Виталием Балуевым, его обвиняют в халатности, из-за которой 18-летний студент Даниил Монахов получил разрешение на оружие, а затем расстрелял людей на улице. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, процесс проходит в Советском районном суде. Из оглашенного прокурором обвинительного заключения следует, что Балуев в июле 2020 года в частном медцентре «Эксперт» проводил освидетельствование Монахова и признал его психически здоровым. Ему была выдана соответствующая справка, которую студент представил для получения лицензии в Росгвардии. Монахов купил помповое ружье Hatsan еscort и 130 патронов с картечью. 12 октября 2020 года он открыл стрельбу по прохожим, машинам и по рейсовому автобусу в поселке Большеорловское. Погибло четыре человека, в том числе бабушка самого студента, и двое получили ранения. После расстрела Монахов покончил с собой.

Посмертная психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, но выявила «эмоциональное неустойчивое расстройство личности» пограничного типа. Также у него был порок сердца.

Следствие считает, что Балуев формально осмотрел Монахова, а должен был выявить у него симптомы психического заболевания. Врач отрицает свою вину, указывая, что перед ним студента обследовали психиатры в его колледже и медкомиссии военкомата - они также не выявили признаков психического расстройства. Балуев говорит, что Монахов не вызвал у него подозрений, иначе он отправил бы его в диспансер на более детальный осмотр. Сейчас Балуев работает ортопедом в травмпункте.

Монахов совершил массовое убийство, подражая керченскому стрелку Владиславу Рослякову, который в 2018 году расстрелял учащихся своего колледжа и совершил суицид. Тогда погибли 20 человек.