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В стране и мире

За отсутствие маски теперь смогут штрафовать по фотографии

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Верховный суд РФ принял решение, которое может в корне изменить борьбу с нарушителями масочного режима в период введения ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

Московский продуктовый магазин в районе Люблино оштрафовали на 100 000 рублей за отсутствие у продавца маски. Представители торговой точки не согласились с решением суда первой инстанции и обжаловали вердикт. Они дошли до Верховного суда РФ.

Основным аргументом, на который они ссылались, являлся тот факт, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.

В Верховном суде РФ рассудили, что фотографию можно рассмотреть без специальных познаний в науке и технике.

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», - указано в постановлении.

В настоящий момент во многих городах России развивается система видеонаблюдения, которую интегрируют в единый центр хранения данных. Например, в Москве она уже позволяет распознавать нарушителей и автоматически выписывать им штрафы. Пока за другие проступки. Но решением Верховного суда РФ создан прецедент, ведь теперь за отсутствие маски можно будет штрафовать и по фотографии.

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Гость||

Проверяют документы паспорт на фото без маски лови штраф.

Гость||

Например, в Москве она уже позволяет распознавать нарушителей и автоматически выписывать им штрафы.

Это дебилам которые он лайн голосуют и биометрию сдают типа для входа в метро. Если умный то биометрию не сдашь. Система как за скорость камера читает номера передаёт на комп тот ищет на кого жоповозка зарегистрирована и лови письмо счастья. А если номера нет то и штраф не придёт потомучто в базе данных нет. Люди сами себя подписывают.

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