За отсутствие маски теперь смогут штрафовать по фотографии

Верховный суд РФ принял решение, которое может в корне изменить борьбу с нарушителями масочного режима в период введения ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский продуктовый магазин в районе Люблино оштрафовали на 100 000 рублей за отсутствие у продавца маски. Представители торговой точки не согласились с решением суда первой инстанции и обжаловали вердикт. Они дошли до Верховного суда РФ.
Основным аргументом, на который они ссылались, являлся тот факт, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.
В Верховном суде РФ рассудили, что фотографию можно рассмотреть без специальных познаний в науке и технике.
«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», - указано в постановлении.
В настоящий момент во многих городах России развивается система видеонаблюдения, которую интегрируют в единый центр хранения данных. Например, в Москве она уже позволяет распознавать нарушителей и автоматически выписывать им штрафы. Пока за другие проступки. Но решением Верховного суда РФ создан прецедент, ведь теперь за отсутствие маски можно будет штрафовать и по фотографии.
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Проверяют документы паспорт на фото без маски лови штраф.