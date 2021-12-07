С дефицитом картофеля в России пообещали справиться через год

07.12.2021 | 15:11

Дефицит столового картофеля в России, о котором предупредил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин, может исправить урожай 2022 года. В Минсельхозе заявили, что видят хорошие предпосылки для его увеличения, сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства указал, что региональные органы управления АПК обещают в 2022 году увеличение площади посадки картофеля на 20 тысяч гектаров. Одновременно проводятся агротехнические мероприятия, направленные на рост урожайности.

Чтобы исключить проблемы через несколько лет, Минсельхоз разрабатывает федеральный проект мероприятий, направленных на рост производства и улучшение инфраструктуры хранения овощей. В общей сложности на ускоренное развитие овощеводческой отрасли в 2022 году предполагается направить около пяти миллиардов рублей.

В следующие годы производство картофеля предполагается увеличить на 15 процентов по сравнению с текущим уровнем. В ведомстве напомнили, что Картофельный союз должен подготовить прогноз наращивания мощностей по хранению и переработке продукции в каждом субъекте федерации.

Участники рынка полагают, что если власти не начнут субсидировать производство картофеля, для закрытия дефицита придется закупать дополнительные объемы за рубежом. Причиной возникновения проблем стали увеличение мощностей по переработке и сокращение производства в личных хозяйствах. Повлияло и падение урожайности из-за засухи.

По оценкам отраслевого союза, в 2021 году на переработку ушло около миллиона тонн картофеля, но в 2022-м ожидается уже 1,5 миллиона. К 2026 году показатель может вырасти до трех миллионов тонн. Индустриальный директор Mareven Алексей Анашко не исключил, что стоимость сырья для картофельных хлопьев вырастет в полтора раза из-за дефицита.