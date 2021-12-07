Сетевое издание|18+|Вторник|7 дек 2021|16:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

С дефицитом картофеля в России пообещали справиться через год

Печать

Дефицит столового картофеля в России, о котором предупредил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин, может исправить урожай 2022 года. В Минсельхозе заявили, что видят хорошие предпосылки для его увеличения, сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства указал, что региональные органы управления АПК обещают в 2022 году увеличение площади посадки картофеля на 20 тысяч гектаров. Одновременно проводятся агротехнические мероприятия, направленные на рост урожайности.

Чтобы исключить проблемы через несколько лет, Минсельхоз разрабатывает федеральный проект мероприятий, направленных на рост производства и улучшение инфраструктуры хранения овощей. В общей сложности на ускоренное развитие овощеводческой отрасли в 2022 году предполагается направить около пяти миллиардов рублей.

В следующие годы производство картофеля предполагается увеличить на 15 процентов по сравнению с текущим уровнем. В ведомстве напомнили, что Картофельный союз должен подготовить прогноз наращивания мощностей по хранению и переработке продукции в каждом субъекте федерации.

Участники рынка полагают, что если власти не начнут субсидировать производство картофеля, для закрытия дефицита придется закупать дополнительные объемы за рубежом. Причиной возникновения проблем стали увеличение мощностей по переработке и сокращение производства в личных хозяйствах. Повлияло и падение урожайности из-за засухи.

По оценкам отраслевого союза, в 2021 году на переработку ушло около миллиона тонн картофеля, но в 2022-м ожидается уже 1,5 миллиона. К 2026 году показатель может вырасти до трех миллионов тонн. Индустриальный директор Mareven Алексей Анашко не исключил, что стоимость сырья для картофельных хлопьев вырастет в полтора раза из-за дефицита.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

а разве нельзя получить необходимое количество картофана в Белоруссии, в обмен на немного нефти и газа?

Гость||

То трубят урожай отличный, то плохой. КаРоЧе , как выгодно так и стелят.

Пора привыкнуть

Гость||

Наше примущество не картофель,а Путин Владимир Владимирович.

Гость||

Знал бы что будет такая ...,засадил бы весь участок картофаном и сейчас был бы богат как царь морской.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте