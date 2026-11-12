В Заксобре рассмотрят вопрос об увеличении транспортного налога

Вопрос об увеличении транспортного налога в Пензенской области будет включен в повестку ближайшей сессии регионального Заксобрания, которая состоится 20 ноября.

Соответствующий законопроект уже поступил в парламент.

Предполагается, что для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно будет установлена ставка в размере 35 рублей с каждой лошадиной силы (сейчас 30).

Для машин с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно ставка составит 50 рублей (сейчас 45).

«Последний раз налоговые ставки корректировались в нашей области в 2015 году. За этот период индекс потребительских цен увеличился более чем в 2 раза (202,6%). С ростом благосостояния населения количество автомобилей на дорогах области ежегодно растет. Расходы на содержание, эксплуатацию, строительство и реконструкцию дорог также ежегодно возрастают», - говорится в пояснительной записке.

Ставку предлагается скорректировать «с целью улучшения дорожно-транспортного обслуживания на территории области». Все средства от уплаты налога как физическими, так и юридическими лицами по-прежнему будут направляться в дорожный фонд.

В случае принятия депутатами закон вступит в силу с 1 января 2027 года.