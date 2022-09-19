В Пензе помещения аптек продали без согласования с властями

19.09.2022 | 14:14

В Пензе продали четыре помещения, где располагались городские аптеки. Выяснилось, что сделку совершили без согласования с администрацией областного центра.

Ситуация привлекла внимание губернатора. В понедельник, 19 сентября, на заседании регионального правительства он поручил выяснить, кто допустил продажу.

К расследованию собираются подключить сотрудников прокуратуры.

«Руководитель организации будет привлечен к ответственности. Беру ситуацию на личный контроль», - сообщил глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».