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Общество

В Пензе помещения аптек продали без согласования с властями

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В Пензе продали четыре помещения, где располагались городские аптеки. Выяснилось, что сделку совершили без согласования с администрацией областного центра.

Ситуация привлекла внимание губернатора. В понедельник, 19 сентября, на заседании регионального правительства он поручил выяснить, кто допустил продажу.

К расследованию собираются подключить сотрудников прокуратуры.

«Руководитель организации будет привлечен к ответственности. Беру ситуацию на личный контроль», - сообщил глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Руководитель организации будет привлечен к ответственности. Беру ситуацию на личный контроль
Все сразу забоялись.ага

Гость||

Ай,яййй! Не поделились... думали прокатит...


Имя: Гость
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