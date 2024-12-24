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Экономика

Названа средняя зарплата пензенских врачей в ноябре

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В ноябре пензенские врачи и фармацевты с высшим образованием в среднем получили зарплату в размере 86 718,12 рубля. Об этом сообщили в региональном ТФОМС.

Медики, относящиеся к среднему звену, за месяц заработали по 42 919,55 рубля.

По сравнению с октябрем, рост составил 649,32 рубля для первых, 245,56 - для вторых.

В Пензенской области на начало 2024 года в организациях здравоохранения числилось свыше 4 000 врачей и чуть более 11 000 работников среднего звена. Согласно прогнозу, в 2025-м к работе приступят еще 26 000 квалифицированных специалистов.

Ранее стало известно, что в следующем году регион получит дополнительные деньги на зарплаты медиков-новичков.

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