Названа средняя зарплата пензенских врачей в ноябре

24.12.2024 | 10:35

В ноябре пензенские врачи и фармацевты с высшим образованием в среднем получили зарплату в размере 86 718,12 рубля. Об этом сообщили в региональном ТФОМС.

Медики, относящиеся к среднему звену, за месяц заработали по 42 919,55 рубля.

По сравнению с октябрем, рост составил 649,32 рубля для первых, 245,56 - для вторых.

В Пензенской области на начало 2024 года в организациях здравоохранения числилось свыше 4 000 врачей и чуть более 11 000 работников среднего звена. Согласно прогнозу, в 2025-м к работе приступят еще 26 000 квалифицированных специалистов.

Ранее стало известно, что в следующем году регион получит дополнительные деньги на зарплаты медиков-новичков.