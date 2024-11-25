Подсчитана средняя зарплата пензенских медиков за октябрь

25.11.2024 | 20:06

В октябре в Пензенской области средняя зарплата врачей и фармацевтов с высшим образованием составила 86 068,80 рубля. Такие цифры в понедельник, 25 ноября, обнародовал региональный ТФОМС.

Что касается медсестер и фармацевтов, относящихся к среднему персоналу, то они за прошлый месяц получили по 42 673,99 рубля.

«Индикативный показатель уровня зарплат медицинских работников в Пензенской области (41 416,30 рубля) достигнут в полном объеме», - уточнили в фонде.

Для сравнения: в 2023 году пензенские врачи получали в среднем по 77 251,98 рубля в месяц, медсестрам платили по 37 802,73 рубля.

В январе - июне 2024-го, по данным Росстата, зарплата пензенских докторов в среднем равнялась 83 750 руб. Это больше, чем в соседних регионах: в Мордовии - 71,8 тыс., в Ульяновской области - 74,5 тыс., в Тамбовской - 77,9 тыс., в Саратовской - 81,9 тыс.